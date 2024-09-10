«Локомотив» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА на выезде потерпел поражение от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 0:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

Авторами голов ярославского клуба стали Байрон Фрэз и Даниил Бут.

«Локомотив» одержал третью победу подряд на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА (3 балла) опустился на 6-ю позицию.