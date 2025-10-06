«Локомотив» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 6 октября. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Локомотив» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

6 октября, 19:00. Арена-2000 Локомотив СКА

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Ярославле игру также транслирует канал «Первый ярославский», а в Санкт-Петербурге все игры СКА можно смотреть на канале «78».

«Локомотив» набрал 18 очков в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, СКА — 12 очков в 11 матчах. В предыдущей игре сезона ярославцы уступили «Авангарду» (1:3), а петербуржцы — «Спартаку» (1:3).

