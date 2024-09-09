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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

Матч КХЛ «Локомотив» — СКА пройдет в Ярославле
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и СКА встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko Спорт (по подписке), а также местный телеканал «Первый ярославский» (для жителей региона). Трансляция начнется за 15 минут до старта матча.

Основные события игры «Локомотив» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» победил «Металлург» (3:2) и «Ладу» (3:0), СКА — проиграл «Металлургу» (4:5ОТ) и победил «Ладу» (3:1).

В сезоне-2023/24 «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, СКА выбыл на стадии четвертьфинала.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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