«Локомотив» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Локомотив» и СКА встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру будут показывать «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko Спорт (по подписке), а также местный телеканал «Первый ярославский» (для жителей региона). Трансляция начнется за 15 минут до старта матча.
Основные события игры «Локомотив» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
На старте регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» победил «Металлург» (3:2) и «Ладу» (3:0), СКА — проиграл «Металлургу» (4:5ОТ) и победил «Ладу» (3:1).
В сезоне-2023/24 «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, СКА выбыл на стадии четвертьфинала.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|9.09
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|9.09
|17:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Автомобилист
|- : -
|9.09
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.09
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|9.09
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -