«Локомотив» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Локомотив» встретится со СКА в рамках FONBET Чемпионата КХЛ 7 октября. Матч пройдет в культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Ярославля трансляция матча будет доступна на телеканале «Первый Ярославский». Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».
«Локо» набрал 21 очко и возглавляет Западную конференцию. Команда Романа Ротенберга с 15-ю баллами располагается на третьей строчке на Западе.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|12
|8
|4
|18
|3
|СКА
|12
|7
|5
|15
|4
|ЦСКА
|13
|6
|7
|15
|5
|Северсталь
|13
|7
|6
|14
|6
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|7
|Динамо М
|13
|6
|7
|13
|8
|Динамо Мн
|11
|6
|5
|12
|9
|Витязь
|12
|5
|7
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|12
|5
|7
|10
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|7.10
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|7.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|7.10
|19:30
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|7.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -