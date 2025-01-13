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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» и СКА проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и СКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Начало игры на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд трансляцию также ведут ярославский телеканал «Первый ярославский» и санкт-петербургский канал «78».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — СКА можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 «Локомотив» провел 45 игр и набрал 72 очка, предыдущим соперником ярославцев был «Спартак» (5:4). У СКА — 43 игры и 54 очка, в субботу питерские армейцы уступили московскому «Динамо» (4:5).

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 43 25 18 54
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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13.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 - : -
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 - : -
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 - : -
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
13.01 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
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