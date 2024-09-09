СКА на выезде уступил «Локомотиву»

СКА на выезде потерпел поражение от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 0:2.

Авторами голов ярославского клуба стали Байрон Фрэз и Даниил Бут.

В концовке второго периода нападающий СКА Евгений Кузнецов вступился за вратаря своей команды после грязного приема Степана Никулина и устроил потасовку.

«Локомотив» одержал третью победу подряд на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА (3 балла) опустился на 6-ю позицию.

В следующем матче питерцы сыграют против «Трактора», а ярославская команда встретится с «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Фрэз — 1 (бол., Бут, Радулов), 41:39 — 1:0. Березкин — 1 (бол., Гернат, Сергеев), 58:11 — 2:0.

Вратари: Исаев — Плешков (58:32).

Штраф: 10 — 11.

Броски: 30 (7+13+10) — 25 (7+7+11).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

9 сентября. Ярославль. Арена-2000.