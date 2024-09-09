СКА на выезде уступил «Локомотиву»
СКА на выезде потерпел поражение от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 0:2.
Авторами голов ярославского клуба стали Байрон Фрэз и Даниил Бут.
В концовке второго периода нападающий СКА Евгений Кузнецов вступился за вратаря своей команды после грязного приема Степана Никулина и устроил потасовку.
«Локомотив» одержал третью победу подряд на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА (3 балла) опустился на 6-ю позицию.
В следующем матче питерцы сыграют против «Трактора», а ярославская команда встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Фрэз — 1 (бол., Бут, Радулов), 41:39 — 1:0. Березкин — 1 (бол., Гернат, Сергеев), 58:11 — 2:0.
Вратари: Исаев — Плешков (58:32).
Штраф: 10 — 11.
Броски: 30 (7+13+10) — 25 (7+7+11).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
9 сентября. Ярославль. Арена-2000.
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