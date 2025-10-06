Хоккей
Сегодня, 21:30

Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить СКА

Сергей Ярошенко
Игорь Ларионов.
Фото ХК СКА

«Локомотив» на своем льду обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У ярославцев 2 очка набрали Максим Шалунов (2+0), Мартин Гернат (1+1) и Артур Каюмов (0+2), также шайбу забросил Александр Радулов. У петербургского клуба голы на счету Никиты Дишковского и Валентина Зыкова.

«Локомотив» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «СКА» с 12 очками — на девятой строчке «Запада».

Ранее «СЭ» сообщал, что Игорь Ларионов может покинуть пост главного тренера армейцев в случае поражений в матчах с «Локомотивом» и «Автомобилистом» (8 октября).

Игорь Ларионов.Ларионов в Петербурге — все? В СКА тренеру дали два матча на исправление ситуации
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 октября, 19:00. Арена-2000
Локомотив
СКА
  • spartsmen

    Нанять тренера, который последовательно опускал торпедо в ожидании, что он поднимет ска - это надо уметь. Это даже похлеще, чем назначение вротихберга. М-да...

    06.10.2025

  • wishesid

    В точку ,там не в хоккей играют ,а дрессированных опоссумов водят по арене

    06.10.2025

  • Конец мировому спорту

    Пусть меняют на Гатиятуллина. Пусть выкупят его у Ак Барса. В Питере любят клоунов.

    06.10.2025

  • Archon

    А на кого менять?

    06.10.2025

  • Archon

    Игоряша Ларионов настолько "натренировался" в Калифорнии,что даже по-русски разговаривает с акцентом))) Нет,вы послушайте его прессухи))

    06.10.2025

  • Тапки Бербок

    То, что игрок в принципе решил написать письмо против тренера, уже делает этого игрока, как человека, говном. В футболе такой же шалимов.

    06.10.2025

  • Mick Shelby

    СКА играет пока на багаже гениального экс-тренера Ротенберга, который продал лучших игроков куда можно было. А новых Ларионов натренировать не успел.

    06.10.2025

  • Archon

    Ну что тут скажешь..были великие тренеры(но в свое время - не самые великие игроки, например Тарасов,Бесков,Чернышов).Были опупительные игроки,которые НИФИГА не стали выдающимися тренерами(например Бобров, Эспозито, Михайлов(позор-2000) и теперь уже Ларионов.

    06.10.2025

  • bvp

    Ждем отставки Ларика.

    06.10.2025

  • Конец мировому спорту

    Ха-ха! Помнишь в чем он Тихонова обвинял? Правильно тогда сделал? А не пора ли ему теперь самому свалить с должности, пока на него так же не написали?

    06.10.2025

  • Gordon

    Для тебя он Игорь Николаевич. Вякать в интернете на человека, по сравнению с которым ты никто, - так себе манера.

    06.10.2025

  • Gordon

    Всё правильно он тогда сделал. И совсем не "подмётно". А насчёт тренера посмотрим ещё.

    06.10.2025

  • Evgen

    И вампира с собою прихватывай)) В. Высоцкий

    06.10.2025

  • Конец мировому спорту

    Это тебе не подметные письма на Тихонова писать, здесь тренировать надо. А тренер ты никакой.

    06.10.2025

  • LemieuxMario

    первый шаг лариосик сделал. следующий матч будет вторым шагом к пинку под зад коленом. и сынка своего пусть прихватит)))

    06.10.2025

  • Evgen

    а чего Голдобин не играл? наказан что ли?

    06.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 12 9 3 18
    3 Автомобилист 13 8 5 17
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 13 5 8 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 13 9 4 20
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Динамо Мн 11 7 4 16
    4 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 12 5 7 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    6.10 16:30
    Авангард – Автомобилист
    		 1 : 4
    6.10 19:00
    Локомотив – СКА
    		 4 : 2
    6.10 19:10
    Динамо Мн – Трактор
    		 4 : 1
    Все результаты / календарь

