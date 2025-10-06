Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить СКА

«Локомотив» на своем льду обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У ярославцев 2 очка набрали Максим Шалунов (2+0), Мартин Гернат (1+1) и Артур Каюмов (0+2), также шайбу забросил Александр Радулов. У петербургского клуба голы на счету Никиты Дишковского и Валентина Зыкова.

«Локомотив» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «СКА» с 12 очками — на девятой строчке «Запада».

Ранее «СЭ» сообщал, что Игорь Ларионов может покинуть пост главного тренера армейцев в случае поражений в матчах с «Локомотивом» и «Автомобилистом» (8 октября).