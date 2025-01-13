«Локомотив» нанес СКА третье поражение подряд, Радулов сделал дубль
«Локомотив» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил СКА — 4:3 ОТ.
Нападающий хозяев Александр Радулов забросил две шайбы, а также отдал голевую передачу на Рушана Рафикова в овертайме.
Ярославцы одержали четвертую победу подряд, питерцы потерпели третье поражение кряду.
«Локомотив» (74 очка) лидирует в регулярном чемпионате, СКА (54) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Бардаков — 13, 5:40 — 0:1. Радулов — 13 (Сергеев, Иванов), 12:13 — 1:1. Каюмов — 16 (бол., Сергеев), 21:34 — 2:1. И. Демидов — 14, 33:30 — 2:2. Радулов — 14 (Елесин, Иванов), 35:48 — 3:2. Никишин — 11 (бол., Плотников, Григоренко), 59:00 — 3:3. Рафиков — 5 (Радулов), 62:17 — 4:3.
Вратари: Мельничук — Заврагин (58:31 — 59:00).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (9+8+7+1) — 33 (12+11+8+2).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
13 января. Ярославль. Арена-2000.
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|26
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|45
|25
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|56
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|44
|27
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|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
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|44
|19
|25
|46
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|20
|24
|44
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|16
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|1
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|18
|61
|2
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|5
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|54
|6
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|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
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|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 ОТ
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|4 : 2
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|3 : 5
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|4 : 2
|13.01
|19:30
|
Локомотив – СКА
|4 : 3 ОТ