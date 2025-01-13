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Сегодня, 21:52

«Локомотив» нанес СКА третье поражение подряд, Радулов сделал дубль

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«Локомотив» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил СКА — 4:3 ОТ.

Нападающий хозяев Александр Радулов забросил две шайбы, а также отдал голевую передачу на Рушана Рафикова в овертайме.

Ярославцы одержали четвертую победу подряд, питерцы потерпели третье поражение кряду.

«Локомотив» (74 очка) лидирует в регулярном чемпионате, СКА (54) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бардаков — 13, 5:40 — 0:1. Радулов — 13 (Сергеев, Иванов), 12:13 — 1:1. Каюмов — 16 (бол., Сергеев), 21:34 — 2:1. И. Демидов — 14, 33:30 — 2:2. Радулов — 14 (Елесин, Иванов), 35:48 — 3:2. Никишин — 11 (бол., Плотников, Григоренко), 59:00 — 3:3. Рафиков — 5 (Радулов), 62:17 — 4:3.

Вратари: Мельничук — Заврагин (58:31 — 59:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (9+8+7+1) — 33 (12+11+8+2).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

13 января. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Александр Радулов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
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12 Амур 44 9 35 23
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 2 : 1 ОТ
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 2
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 3 : 5
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
 4 : 2
13.01 19:30
Локомотив – СКА
 4 : 3 ОТ
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