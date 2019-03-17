"Локомотив" – СКА: хозяева выставили самый молодой состав среди команд КХЛ за последние 11 сезонов

Средний возраст состава "Локомотива" на третий матч серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина против СКА (3:1) составил 24,09 года, что является рекордным показателем за последние 11 сезонов в КХЛ, сообщает официальный Твиттер лиги.
"Локомотив" проведет следующую встречу 19 марта в Ярославле. Счет в серии: 2-1 в пользу питерцев.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Сегодня состав "Локомотива" был самым молодым среди всех команд КХЛ в #КубокГагарина за 11 сезонов. Cредний возраст - 24,09 года #KHLStats– KHL Media Team (@khlmediateam) 17 марта 2019 г.
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