«Локомотив» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 2 декабря. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — СКА в матч-центре нашего сайта.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 декабря, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив СКА

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime» с сайтами matchtv.ru и официальным сайтом лиги. Жители регионов команд могут посмотреть трансляцию на каналах «Первый ярославский» и «78».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Локомотив» провел 33 матча и набрал 43 очка, предыдущим соперником обладателей Кубка Гагарина была «Северсталь» (0:2).

У СКА — 29 игр и 32 очка, в пятницу команда Игоря Ларионова уступила «Ак Барсу» (2:5).

Матч «Локомотив» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс