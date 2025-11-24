«Локомотив» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев по три очка набрали Мартин Гернат (2+1) и Александр Радулов (1+2). У гостей шайбу забросил Иван Климович.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции — 43 очка после 31 матча. «Сибирь» замыкает таблицу Восточной конференции — 21 очко в 30 играх.