«Локомотив» сыграет с «Сибирью» в матче 1-го тура FONBET Кубка Виктора Блинова в среду, 21 августа. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет канал «Хоккейный». Трансляция начнется за 10 минут до игры.

В предсезонном турнире принимают участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». Команды играют по круговой системе, матчи проходят на «G-Drive Арене» в Омске.

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе он выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.