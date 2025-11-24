«Локомотив» дома одержал победу над «Сибирью»

«Локомотив» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе хозяев дважды забил Мартин Гернат, по одному голу у Александра Радулова и Георгия Иванова. У гостей отличился Иван Климович.

С учетом голевых передач Гернат и Радулов набрали по три очка.

«Локомотив» набрал 43 очка в 31 матче и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 21 баллом после 30 игр идет на 11 строчке «Востока».

В следующем матче «Локомотив» 26 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Сибирь» 29 ноября примет «Автомобилист».