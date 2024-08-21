«Локомотив» обыграл «Сибирь» в Кубке Блинова
«Локомотив» одержал победу над «Сибирью» в матче FONBET Кубка Блинова — 2:0.
Победу железнодорожникам принесли шайбы Ярослава Лихачева и Егора Сурина.
Хоккей. Товарищеский матч
FONBET Кубок Блинова
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Лихачев — 1 (Тесанов, Елесин), 29:20 — 1:0. Сурин — 1 (п.в., Иванов), 58:45 — 2:0.
Вратари: Исаев — Костин (58:11 — 58:45).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (10+10+10) — 8 (2+2+4).
Судьи: Сергеев, Спирин.
21 августа. Омск. G-Drive Арена.
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|Ак Барс
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|П
|О
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|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|Северсталь
|0
|0
|0
|0
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|СКА
|0
|0
|0
|0
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
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|0
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|Торпедо
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
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