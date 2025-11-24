«Локомотив» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 24 ноября. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Сибирь» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Сибирь

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Ярославле трансляцию также будет вести канал «Первый ярославский», а в Новосибирске — «ОТС».

«Локомотив» набрал 41 очко в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Сибирь» провела 29 матчей и набрала 21 очко. 22 ноября ярославцы проиграли «Амуру» со счетом 4:6, а новосибирцы победили «Сочи» — 2:1.