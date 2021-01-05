«Локомотив» одолел «Сибирь»

«Локомотив» переиграл на своем льду «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославская команда победила со счетом 3:2.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Красковский — 13 (Беляев), 3:30 — 1:0. Каюмов — 10 (бол., Иванов, Ландер), 6:09 — 2:0. Яковлев — 1 (Дубакин), 23:46 — 2:1. Беляев — 3 (Алексеев), 28:59 — 3:1. Пуустинен — 17 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 30:29 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Красоткин (58:58).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (16+11+6) — 27 (9+12+6).

Судьи: Акузовский, Беляев.

5 января. Ярославль. «Арена-2000».