Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над «Сибирью»
«Локомотив» дома обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Дублем в составе ярославской команды отметился Александр Полунин. Еще один гол на счету Сергея Андронова.
«Локомотив» набрал 48 очков в 35 матчах и занимает третье место на Западе. «Сибирь» идет на четвертой строчке Востока с 45 очками в 37 играх.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Полунин — 9 (Красковский, Елесин), 30:16 — 1:0. Полунин — 10 (бол., Алексеев, Рафиков), 32:06 — 2:0. Андронов — 5 (п.в.), 59:28 — 3:0.
Вратари: Бочаров — Костин (58:16 — 59:28).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (12+15+3) — 24 (7+4+13).
Судьи: Бирин, Сергеев.
26 ноября. Ярославль. Арена-2000. 6702 зрителя.
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