Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:20

«Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив» дома уступил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

С 41 очком «Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (32 очка) поднялся на шестую позицию на «Западе».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Читайте также
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны с газом
Посол России раскритиковал Польшу за бездоказательные обвинения РФ в диверсиях
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» и одержал третью победу за последние 17 матчей

«Сочи» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 27 14 13 31
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс 3 : 4 ОТ
19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев 2 : 1
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости