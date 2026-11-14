«Локомотив» разгромил «Шанхай Дрэгонс»

«Локомотив» на своем льду победил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Артур Каюмов, также по голу забили Максим Шалунов, Александр Елесин, Александр Полунин и Даниил Романцев.

После трех пропущенных шайб в первом периоде гости заменили голкипера Вячеслава Бутееца на Амира Мифтахова.

За игру ярославцы нанесли 37 бросков в створ ворот соперника, на счету китайской команды 17 бросков в створ.

«Локомотив» с 37 очками после 25 матчей сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» (30 очков в 25 играх) идет шестым.