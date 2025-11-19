Хоккей
Сегодня, 21:25

«Шанхай Дрэгонс» в овертайме обыграл «Локомотив», Меркли оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Шанхай Дрэгонс» в Ярославле одержал победу над «Локомотивом».
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде победил «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Лабанк. В основное время дубль у гостей оформил Ник Меркли. Еще один гол на счету Гейджа Куинни. У хозяев по разу отличились Максим Шалунов, Байрон Фрэз и Егор Сурин.

Ярославцы нанесли за игру 49 бросков в створ ворот соперника, «Шанхай Дрэгонс» — 14.

С 41 очком «Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (32 очка) поднялся на шестую позицию на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Шанхай Дрэгонс
Источник: Таблица КХЛ
  • Питерский пёс

    Так упустить, мда

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Да ладно, блдь!.. Вот это дали парни из Купчино!) Браво, "Шанхай"!..

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Какой матч!А по Матчу унылый баскет!

    19.11.2025

  • Arturo

    Исаева надо было убирать в 3ем периоде

    19.11.2025

