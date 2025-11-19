«Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс» в матч-центре нашего сайта.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля могут смотреть игру на местном канале «Первый ярославский».
В сезоне КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 28 матчей, набрал 40 очков и перед этим игровым днем занимал первое место на «Западе». Предыдущим соперником железнодорожников был «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).
У «Шанхай Дрэгонс» 26 игр, 30 очков и шестая строчка в конференции. В понедельник «драконы» обыграли «Сибирь» (3:0).
Матч «Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -