Локомотив — Северсталь: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальной группе лиги в соцсети VK.

«Локомотив» заработал 13 очков за 8 матчей и продолжает лидировать на «Западе». «Северсталь» (10 баллов после 9 игр) потерпела второе поражение подряд и опустилась на 4-ю позицию.