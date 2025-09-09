«Локомотив» и «Северсталь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 сентября. Игра состоится в ледовом дворце «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Ярославле транслировать игру будет телеканал «Первый ярославский».

Обладатели Кубка Гагарина-2025 железнодорожники начали сезон-2025/26 с победы по буллитам в Кубке открытия над «Трактором» — 2:1Б. Клуб из Череповца стартовал с крупной победы над «Нефтехимиком» — 5:0.

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