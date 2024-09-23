«Локомотив» и «Северсталь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 23 сентября. Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до игры. Матч также будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке) и местный канал «Первый ярославский» (для жителей региона).

Основные события игры «Локомотив» — «Северсталь» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» набрал 11 очков в 7 играх регулярного чемпионата КХЛ, а «Северсталь» — 10 в 8. В сезоне-2023/24 ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина и проиграли «Металлургу», а «Северсталь» уступила «Спартаку» в первом раунде.