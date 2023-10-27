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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Руслан Абросимов (ХК «Северсталь»).
Фото ХК «Северсталь»

«Локомотив» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Ярославля смогут посмотреть игру на телеканале «Первый Ярославский». Начало эфира в 18.55 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 14 11 32
2 Ак Барс 22 15 7 32
3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Сал. Юлаев 22 13 9 27
6 Авангард 22 12 10 27
7 Трактор 24 12 12 26
8 Сибирь 22 11 11 25
9 Нефтехимик 22 9 13 23
10 Амур 22 8 14 22
11 Барыс 24 7 17 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Локомотив 23 15 8 31
3 Динамо М 22 15 7 31
4 Торпедо 23 14 9 30
5 ЦСКА 23 12 11 26
6 Сочи 22 12 10 25
7 СКА 22 12 10 24
8 Динамо Мн 20 10 10 23
9 Северсталь 21 8 13 20
10 Куньлунь РС 26 8 18 19
11 Витязь 23 7 16 16
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 16:30
Барыс – Динамо Мн
 1 : 2 ОТ
27.10 17:00
Трактор – Металлург Мг
 5 : 1
27.10 18:00
Лада – Ак Барс
 6 : 3
27.10 19:00
Локомотив – Северсталь
 4 : 3
27.10 19:00
Нефтехимик – Куньлунь РС
 3 : 4 Б
27.10 19:30
Сочи – СКА
 5 : 4
27.10 19:30
Торпедо – Автомобилист
 4 : 2
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