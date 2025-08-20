«Северсталь» победила «Локомотив» в матче Кубка Блинова

«Северсталь» обыграла «Локомотив» в матче FONBET Кубка Блинова — 2:0.

Шайбы череповецкой команды забросили нападающий Олег Садовин и защитник Тимофей Давыдов.

В следующем матче на турнире «Северсталь» сыграет против «Нефтехимика», «Локомотив» — против «Сибири».

FONBET Кубок Блинова

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Садовин — 1 (Чебыкин), 29:34 — 0:1. Давыдов — 1 (п.в., Самойлов), 59:20 — 0:2.

Вратари: Исаев (58:40 — 59:20) — Самойлов.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 35 (16+5+14) — 28 (9+11+8).

Судьи: Соин, Фатеев.

20 августа. Омск. G-Drive Арена.