«Локомотив» обыграл «Северсталь» в домашнем матче
«Локомотив» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
За хозяев шайбы забросили Артур Каюмов, Никита Черепанов, Георгий Иванов и Даниил Тесанов, который также отметился результативной передачей. Степан Никулин набрал 2 (0+2) очка в этой игре. Автором единственного гола череповецкой команды стал Тимур Муханов.
«Локомотив» заработал 13 очков за 8 матчей и продолжает лидировать на «Западе». «Северсталь» (10 баллов после 9 игр) потерпела второе поражение подряд и опустилась на 4-ю позицию.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Голы: Тесанов — 1 (Никулин, Береглазов), 12:52 — 1:0. Иванов — 1 (Тесанов, Никулин), 19:12 — 2:0. Муханов — 1 (Барберио, Д. Давыдов), 42:30 — 2:1. Черепанов — 1 (Кирьянов), 54:09 — 3:1. Каюмов — 4 (п.в., Иванов, Радулов), 59:49 — 4:1.
Вратари: Исаев — Самойлов.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 28 (10+13+5) — 21 (7+6+8).
Судьи: Акузовский, Соин.
23 сентября. Ярославль. Арена-2000. 7076 зрителей
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