Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 октября, 21:15

«Локомотив» победил «Северсталь»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив» дома победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У ярославцев забивали Рушан Рафиков, Ярослав Лихачев, Павел Красовский и Максим Шалунов. У череповецкого клуба отметились Данил Аймурзин, Тимур Муханов и Михаил Тихонов.

«Локо» набрал 29 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице «Запада». «Северсталь» с 20 очками — на 9-м месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

Голы: Рафиков — 3 (Полунин), 2:25 — 1:0. Лихачев — 8 (бол., Чехович, Рафиков), 13:38 — 2:0. Аймурзин — 5 (Пилипенко), 27:01 — 2:1. Красковский — 5 (мен.), 29:15 — 3:1. Шалунов — 9, 39:53 — 4:1. Муханов — 4 (Жабреев, Лишка), 44:36 — 4:2. Тихонов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 51:54 — 4:3.

Вратари: Исаев — Шугаев (Шостак, 29:15, 59:33 — 59:49).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 35 (14+14+7) — 18 (6+4+8).

Судьи: Кулаков, Раминг.

27 октября. Ярославль. Арена-2000.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
0
Читайте также
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» по буллитам переиграл «Нефтехимик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 14 11 32
2 Ак Барс 22 15 7 32
3 Лада 25 13 12 31
4 Автомобилист 24 13 11 28
5 Сал. Юлаев 22 13 9 27
6 Авангард 22 12 10 27
7 Трактор 24 12 12 26
8 Сибирь 22 11 11 25
9 Нефтехимик 22 9 13 23
10 Амур 22 8 14 22
11 Барыс 24 7 17 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Локомотив 23 15 8 31
3 Динамо М 22 15 7 31
4 Торпедо 23 14 9 30
5 ЦСКА 23 12 11 26
6 Сочи 22 12 10 25
7 СКА 22 12 10 24
8 Динамо Мн 20 10 10 23
9 Северсталь 21 8 13 20
10 Куньлунь РС 26 8 18 19
11 Витязь 23 7 16 16
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 10:00
Амур – Витязь
 - : -
28.10 13:30
Сибирь – ЦСКА
 - : -
28.10 14:30
Сал. Юлаев – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости