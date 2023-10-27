«Локомотив» победил «Северсталь»

«Локомотив» дома победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У ярославцев забивали Рушан Рафиков, Ярослав Лихачев, Павел Красовский и Максим Шалунов. У череповецкого клуба отметились Данил Аймурзин, Тимур Муханов и Михаил Тихонов.

«Локо» набрал 29 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице «Запада». «Северсталь» с 20 очками — на 9-м месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

Голы: Рафиков — 3 (Полунин), 2:25 — 1:0. Лихачев — 8 (бол., Чехович, Рафиков), 13:38 — 2:0. Аймурзин — 5 (Пилипенко), 27:01 — 2:1. Красковский — 5 (мен.), 29:15 — 3:1. Шалунов — 9, 39:53 — 4:1. Муханов — 4 (Жабреев, Лишка), 44:36 — 4:2. Тихонов — 1 (Пилипенко, Аймурзин), 51:54 — 4:3.

Вратари: Исаев — Шугаев (Шостак, 29:15, 59:33 — 59:49).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 35 (14+14+7) — 18 (6+4+8).

Судьи: Кулаков, Раминг.

27 октября. Ярославль. Арена-2000.