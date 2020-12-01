«Локомотив» дома обыграл «Северсталь»

«Локомотив» победил «Северсталь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей забивали Алексей Марченко, Николай Коваленко, Павел Красковский, Денис Баранцев и Егор Аверин. У гостей шайбу забросил Александр Петунин.

«Локо» набрал 44 очка и занимает третье место на Западе. У «Северстали» 32 очка и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Марченко — 4 (Каюмов, Коршков), 3:42 — 1:0. Коваленко — 5 (Кудрявцев, Алексеев), 21:35 — 2:0. Петунин — 11 (бол., Кодола, Гераськин), 27:58 — 2:1. Красковский — 7 (Каюмов, Коршков), 46:12 — 3:1. Иванов — 3 (бол., Баранцев, Ландер), 50:35 — 4:1. Аверин — 5 (мен., п.в.), 56:09 — 5:1.

Вратари: Паскуале — Подъяпольский (55:45 — 56:09).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (8+13+11) — 27 (12+5+10).

Судьи: Бирин, Кулев.

1 декабря. Ярославль. «Арена-2000». 1615 зрителей.