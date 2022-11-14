Гол Морозова в овертайме принес «Северстали» победу над «Локомотивом»
«Северсталь» в овертайме обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе ярославской команды отметились Максим Шалунов и Иван Чехович.
За череповецкий клуб забили Александр Петунин, Даниил Вовченко. Победная шайба в овертайме на счету Егора Морозова.
«Северсталь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 30 матчах. «Локомотив» находится на третьей строчке (41 очко).
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«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Шалунов — 9 (Березкин, Черепанов), 23:33 — 1:0. Чехович — 6 (Красковский, Алексеев), 40:52 — 2:0. Петунин — 9 (бол., Пресс, Гераськин), 49:50 — 2:1. Вовченко — 10 (Абросимов, Пилипенко), 56:18 — 2:2. Морозов — 5 (бол., Пресс, Вовченко), 63:23 — 2:3.
Вратари: Исаев — Шугаев (63:10).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 26 (9+9+8+0) — 26 (5+5+14+2).
Судьи: Гофман, Кулаков.
14 ноября. Ярославль. Арена-2000.
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