Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:14

Гол Морозова в овертайме принес «Северстали» победу над «Локомотивом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Северсталь» в овертайме обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе ярославской команды отметились Максим Шалунов и Иван Чехович.

За череповецкий клуб забили Александр Петунин, Даниил Вовченко. Победная шайба в овертайме на счету Егора Морозова.

«Северсталь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 30 матчах. «Локомотив» находится на третьей строчке (41 очко).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шалунов — 9 (Березкин, Черепанов), 23:33 — 1:0. Чехович — 6 (Красковский, Алексеев), 40:52 — 2:0. Петунин — 9 (бол., Пресс, Гераськин), 49:50 — 2:1. Вовченко — 10 (Абросимов, Пилипенко), 56:18 — 2:2. Морозов — 5 (бол., Пресс, Вовченко), 63:23 — 2:3.

Вратари: Исаев — Шугаев (63:10).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (9+9+8+0) — 26 (5+5+14+2).

Судьи: Гофман, Кулаков.

14 ноября. Ярославль. Арена-2000.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
1
0
Читайте также
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
Туктамышева выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» разгромило «Куньлунь» в гостевом матче КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Витязь», Порядин и Рассказов отметились хет-триками
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 ЦСКА 28 18 10 41
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 30 19 11 39
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Динамо Мн 30 14 16 32
7 Витязь 30 13 17 32
8 Спартак 31 13 18 31
9 Северсталь 30 12 18 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 29 17 12 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 30 13 17 28
9 Трактор 31 12 19 27
10 Амур 28 11 17 26
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 17:00
Автомобилист – Барыс
 - : -
15.11 17:00
Металлург – Сибирь
 - : -
15.11 17:00
Сал. Юлаев – Сочи
 - : -
15.11 19:30
СКА – Динамо Мн
 - : -
15.11 19:30
ЦСКА – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости