Шайба Шалунова в овертайме принесла «Локомотиву» победу над «Северсталью»

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Автором победной шайбы в овертайме стал Максим Шалунов.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Стенквист — 3 (Вовченко, Тимашов), 29:17 — 0:1. Беляев — 1 (Березкин), 39:56 — 1:1. Шалунов — 4, 61:36 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Шугаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (17+5+6+2) — 20 (5+12+2+1).

Судьи: Одиньш, Юдаков.

13 октября. Ярославль. Арена-2000.