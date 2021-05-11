«Локомотив» сделал квалификационное предложение нападающему ЦСКА Коростелеву
10:29
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» сделал квалификационное предложение нападающему ЦСКА Никите Коростелеву.
Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. ЦСКА нужно повторить условия предложения ярославцев, чтобы сохранить 24-летнего нападающего у себя.
В сезоне-2020/21 Коростелев провел в регулярном чемпионате 35 матчей и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «+5».
(Артур Хайруллин)
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