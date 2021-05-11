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«Локомотив» сделал квалификационное предложение нападающему ЦСКА Коростелеву

10:29
Никита Коростелев. Фото ХК ЦСКА
Никита Коростелев. Фото ХК ЦСКА
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» сделал квалификационное предложение нападающему ЦСКА Никите Коростелеву.

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. ЦСКА нужно повторить условия предложения ярославцев, чтобы сохранить 24-летнего нападающего у себя.

В сезоне-2020/21 Коростелев провел в регулярном чемпионате 35 матчей и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «+5».

(Артур Хайруллин)

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