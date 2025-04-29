«Локомотив» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2:1. Игра прошла в Ярославле.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий матч команды проведут в Уфе 1 мая. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.