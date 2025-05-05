Хоккей
5 мая, 16:30

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся в 5-м матче полуфинала КГ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина в понедельник, 5 мая. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Ярославле покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После четырех матчей серии счет 3-1 в пользу «Локомотива». В предыдущих раундах Кубка Гагарина финалист-2024 и лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 «Локомотив» победил «Торпедо» и «Авангард», а «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Спартак».

Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

