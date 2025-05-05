«Локомотив» — «Салават Юлаев»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн
«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина в понедельник, 5 мая. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, начало — в 19.30 по московскому времени.
С ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч в Ярославле покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
После четырех матчей серии счет 3-1 в пользу «Локомотива». В предыдущих раундах Кубка Гагарина финалист-2024 и лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 «Локомотив» победил «Торпедо» и «Авангард», а «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Спартак».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|2 : 3
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -