«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся во втором матче полуфинала Кубка Гагарина во вторник, 29 апреля. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Ярославле матч также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Уфе — «БСТ».

Первая игра команд в полуфинальной серии завершилась победой уфимцев со счетом 3:1. В предыдущих раундах лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ и финалист Кубка Гагарина-2024 «Локомотив» победил «Торпедо» и «Авангард», а «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Спартак».