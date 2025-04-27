«Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в воскресенье, 27 апреля. Игра состоится на льду «Арены 2000» в Ярославле. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ», KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут следить за игрой своей команды на канале «Первый Ярославский». В Республике Башкортостан трансляция будет на телеканале БСТ с 18.20 по местному времени.

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» победил в серии против «Авангарда» — 4-3, «Салават Юлаев» закончил серию со «Спартаком» в свою пользу — 4-3.