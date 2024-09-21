«Локомотив» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания, будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке и на местном телеканале «Первый ярославский» для жителей региона.
Основные события игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» набрал 10 очков в 6 играх и возглавляет Западную конференцию. «Салават Юлаев» набрал 8 очков в 5 матчах. В сезоне-2023/24 ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, а уфимцы выбыли в первом раунде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|2
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|3
|Сибирь
|7
|4
|3
|8
|4
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|8
|5
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Барыс
|6
|1
|5
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|5
|СКА
|6
|3
|3
|7
|6
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|7
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|6
|2
|4
|4
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|21.09
|13:30
|
Сибирь – Спартак
|- : -
|21.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|21.09
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.09
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|21.09
|17:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|21.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -