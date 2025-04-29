Хоккей
29 апреля, 21:46

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Алина Савинова

«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

Голы ярославской команды забили Даниил Тесанов и Максим Шалунов. У гостей единственную шайбу забросил Егор Сучков.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч команды проведут в Уфе 1 мая. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Тесанов — 1 (Елесин, Полунин), 14:04 — 1:0. Шалунов — 5 (Иванов, Черепанов), 33:12 — 2:0. Сучков — 2 (Ефремов, Цулыгин), 42:32 — 2:1.

Вратари: Исаев — Вязовой (58:16).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 39 (15+21+3) — 22 (8+5+9).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

29 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8001 зритель.

  • Otdelochnik1

    Не надо было возвращать Ливо. Саботах продолжается

    30.04.2025

  • Sergg G

    У нас нет футбола.

    30.04.2025

  • антимодель

    Болельщик Салавата Юлаева поздравляет с победой и отдает должное сопернику Локомотиву.Это расшифровка моего комментария. Специально для Ришата Гафарова. Уверен, он сейчас впоминает пароль и от третьего своего аккаунта, и залепит мне хет-трик из минусов. Зачем?

    29.04.2025

  • oasis55

    Все так увлеклись футболом Спартак-Динамо, что про Локомотив-Салават и отписаться мало есть кому?

    29.04.2025

  • Питерский пёс

    С победой, но тяжело

    29.04.2025

  • антимодель

    После фестивальной в целом серии со Спартаком, вторая игра с Локомотивом походила на предсезонную игру. Минимум скоростей. Минимум эмоций. Тем не менее Салават Юлаев мог затянуть в овертайм. Не срослось. В Уфе должно быть веселей.

    29.04.2025

  • антимодель

    Локомотив с победой! Как же давит Ярославль во вторых периодах. Уверенно. Беспощадно. Монотонно.

    29.04.2025

  • Rishat Gafarov

    Локомотив с Победой! Салават Юлаев, не раскисать! Дальше все интереснее!

    29.04.2025

  • True Timati

    Салават приятно удивляет. Ни в чем не уступает, могли зацепиться и за этот матч, но перекладина дала отскочить Локомотиву. Паритет, но соперники равные. Легко тут точно не будет

    29.04.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор 3 : 2
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М 5 : 4
    Все результаты / календарь

