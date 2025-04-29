«Локомотив» победил «Салават Юлаев» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ
«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2:1.
Голы ярославской команды забили Даниил Тесанов и Максим Шалунов. У гостей единственную шайбу забросил Егор Сучков.
«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч команды проведут в Уфе 1 мая. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Тесанов — 1 (Елесин, Полунин), 14:04 — 1:0. Шалунов — 5 (Иванов, Черепанов), 33:12 — 2:0. Сучков — 2 (Ефремов, Цулыгин), 42:32 — 2:1.
Вратари: Исаев — Вязовой (58:16).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 39 (15+21+3) — 22 (8+5+9).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
29 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8001 зритель.
