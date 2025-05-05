«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.
У хозяев 3 очка на счету Егор Сурина (2+1), 4 очка в активе Александра Радулова (2+2). У гостей 2 очка набрал Скотт Уилсон (1+1), также шайбу забросил Александер Хмелевский.
Ярославская команда выиграла в серии с общим счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Радулов — 6 (Сурин, Иванов), 6:33 — 1:0. Уилсон — 7 (Ремпал), 22:55 — 1:1. Сурин — 4 (Радулов, Гернат), 35:33 — 2:1. Хмелевский — 8 (Цулыгин, Уилсон), 47:03 — 2:2. Сурин — 5 (Радулов, Иванов), 51:16 — 3:2. Радулов — 7 (п.в., Алексеев), 58:51 — 4:2.
Вратари: Исаев — Вязовой.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 28 (10+12+6) — 20 (4+9+7).
Судьи: Бирин, Наумов.
5 мая. Ярославль. Арена-2000. 8185 зрителей.
Счет в серии: 4-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|2 : 3
|15.11
|15:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|4 : 2
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|0 : 4