«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.

У хозяев 3 очка на счету Егор Сурина (2+1), 4 очка в активе Александра Радулова (2+2). У гостей 2 очка набрал Скотт Уилсон (1+1), также шайбу забросил Александер Хмелевский.

Ярославская команда выиграла в серии с общим счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Радулов — 6 (Сурин, Иванов), 6:33 — 1:0. Уилсон — 7 (Ремпал), 22:55 — 1:1. Сурин — 4 (Радулов, Гернат), 35:33 — 2:1. Хмелевский — 8 (Цулыгин, Уилсон), 47:03 — 2:2. Сурин — 5 (Радулов, Иванов), 51:16 — 3:2. Радулов — 7 (п.в., Алексеев), 58:51 — 4:2.

Вратари: Исаев — Вязовой.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 28 (10+12+6) — 20 (4+9+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

5 мая. Ярославль. Арена-2000. 8185 зрителей.

Счет в серии: 4-1