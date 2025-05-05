Хоккей
5 мая, 21:37

«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

Сергей Ярошенко
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина.
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» дома обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 4:2.

У хозяев 3 очка на счету Егор Сурина (2+1), 4 очка в активе Александра Радулова (2+2). У гостей 2 очка набрал Скотт Уилсон (1+1), также шайбу забросил Александер Хмелевский.

Ярославская команда выиграла в серии с общим счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Радулов — 6 (Сурин, Иванов), 6:33 — 1:0. Уилсон — 7 (Ремпал), 22:55 — 1:1. Сурин — 4 (Радулов, Гернат), 35:33 — 2:1. Хмелевский — 8 (Цулыгин, Уилсон), 47:03 — 2:2. Сурин — 5 (Радулов, Иванов), 51:16 — 3:2. Радулов — 7 (п.в., Алексеев), 58:51 — 4:2.

Вратари: Исаев — Вязовой.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 28 (10+12+6) — 20 (4+9+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

5 мая. Ярославль. Арена-2000. 8185 зрителей.

Счет в серии: 4-1

  • Саша

    За этой серией пристально не следил. Игра обеих команд невыразительна. Если командные действия в игре не складываются, то обе команды скатываются к индивидуальным действиям нападающих. В решающем матче снова главной причиной победы явилась яркая индивидуальная игра Сурина. Радулов тоже поучаствовал, но сейчас он может забить только случайные голы на везении или поразить путстые ворота. В остальных ситуациях, когда Радулов неуверен в своих возможностях, он отдает передачу партнеру.

    06.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Салават прогрессирует, но до чемпионской команды пока не хватает))) не знаю что в планах у Козлова, остаться в Уфе значит доделать работу и сделать очередной шаг к трофею, сменить обстановку и поехать в ЦСКА - терпеть кретина Есмантовича и его стоеросовую тупость)))

    06.05.2025

  • Sergei

    Всё по делу Локомотив был сильней, Радулов конечно хорош (2+2)-4 очка и это в свои 38 лет, а совсем молодой 18-ти летний Сурин (2+1)-3 очка, Никитин создал отличную команду, выигав регулярный чемпионат и уже в Финале кубка Гагарина , молодцы.

    06.05.2025

  • igor1972

    Хоть хоккейный Локомотив радует). Надеюсь, в этот раз возьмут кубок в битве с Трактором.

    06.05.2025

  • Pavel D

    Какой все-таки Радулов мстительный тип))

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ))) Никифор, расслабься и получай удовольствие))

    05.05.2025

  • Деметрио

    Конечно, тупанул! Но люди поняли!

    05.05.2025

  • Fun_furick

    Вот бы финал Локомотив - Динамо!

    05.05.2025

  • Никифор

    сапог, ты с дуба рухнул?! Какое ещё динамо? для мусора и одна натужная победа уже успех!

    05.05.2025

  • Никифор

    мечтатель!

    05.05.2025

  • 74

    так ты тут один просишь показать . а насчет сделаем еще посмортим

    05.05.2025

  • Юмнов

    А с чего я должен был просить, когда они сами пытались всем показать? И почему-то не показали.... Не, не мужики - слово не держат, истерят как бабы. Так что, пусть между собой теперь обсуждают тему яиц и члена - у них теперь на это много времени будет. А Локо, не сомневаюсь, и 74 сделает. Если вы до финала дойдете.

    05.05.2025

  • Юмнов

    К Локо один вопрос: почему не 4-0?

    05.05.2025

  • 74

    Так ты же не просил . Попросил бы . Пригласили бы в рахдевалку. И показали :rofl:

    05.05.2025

  • Юмнов

    Так раньше надо было показывать. И не мне. А теперь уже пусть между собой эту тему обсуждают, похабники.

    05.05.2025

  • 74

    Сходи тебе покажут :rofl:

    05.05.2025

  • Юмнов

    Интересно, а Козлов и Хмелевский обсудят тему не расстёгнутой ширинки? Один яйца не показал, другой член.... Как же так, Уфа?!

    05.05.2025

  • Павел Леонидович

    с чем их и поздравляем

    05.05.2025

  • 74

    Сапават с бронзой

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Ожидаемо ) Надеюсь Трактор )

    05.05.2025

  • Archon

    Это как в "Мимино":"А что если твой вертолёт" и большой самолёт цепью связать, то кто победит??" - "Цепь.."

    05.05.2025

  • Palacios

    Сказка Золушки закончилась! Карета превратилась в тыкву. А должна была закончиться ещё после серий с Сибирью и Спартаком.

    05.05.2025

  • выдр

    может отец с сыном?

    05.05.2025

  • Кот-матрос

    Постой, паровоз - говорит Динамо. Встретимся после 10 мая!:laughing::laughing::laughing:

    05.05.2025

  • Кот-матрос

    Ярославцы, с победой, и выходом в финал!

    05.05.2025

  • Алексей Х

    Уфе спасибо за борьбу, Локомотив со вторым подряд выходом в финал. Самый стабильный клуб лиги сейчас. Созрел Ярославль до кубка, считаю. Но суровый Челябинск думает иначе). Будет интересно, это точно.

    05.05.2025

  • Владимир Евдокимов

    мечтать не вредно

    05.05.2025

  • Владимир Евдокимов

    все было решено уже в третьей игре.

    05.05.2025

  • Спринт

    Очевидное стало неизбежным! Волжский состав мчится к станции - "Кубок первого космонавта".

    05.05.2025

  • Archon

    Извините,"Авангард" = НЕ пример..Ибо ОБЫГРАН! ..Да,тяжело,с напрягом - но "отчислен" Кстати, не думаю,что "Трактор" сильнее "Авангарда"!))) Те - хоть яркие )) А чудеса "Камбэков" "Трактора" когда-нибудь- - да закончатся.. Ну,извините,не бывает так - чтоб 3 раза с 0-3 - отскакивали!))) "Пруха" когда-нибудь - заканчивается.

    05.05.2025

  • антимодель

    Очередная ровная, сильная регулярка от Уфы. А в плей-офф устроили настоящие хали-гали и паратрупер для болельщиков. Спасибо, Салават Юлаев, за сезон.

    05.05.2025

  • True Timati

    Локомотиву тоже надо поднапрячься - шуточки в виде счета 2-1 не про Трактор. Вообще у Локомотива всё плохо, как только попадается сильный соперник. Авангард яркий пример. Салават сгубили травмы - отсюда легкая прогулка

    05.05.2025

  • Дед Пихто

    Вот и сказочке конец, а кто смотрел тот молодец.

    05.05.2025

  • Chegevara.

    Сейчас СЭкс быстренько наваяет статью: "Салават, не выбрался из болот Ярославля" :rofl:. Уже слышу, как пальцы стучат по клавиатуре...

    05.05.2025

  • Скиталец

    А я сам себя слушаю)

    05.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Индеец,я тебе говорил,что вы возьмете 1 игру в серии.Потому,что я в хоккее шарю.Вас прихлопнули как назойливую муху и это прекрасно!:thumbsup:

    05.05.2025

  • Archon

    "Трактору" придется сильно постараться)) С "Паровозом" шуточки в виде 3х голов за 22 секунды = фигушки проканают)))

    05.05.2025

  • True Timati

    Поезд против Танка - самый прогнозируемый финал

    05.05.2025

  • Скиталец

    Ты меян прям удивил) Время покажет, оно как известно всё и всем кажет.

    05.05.2025

  • Archon

    Ну это объективно-нормально)) Конь Бронепоезду не соперник)))

    05.05.2025

  • sdf_1

    Что и следовало ожидать. «Салават», которого вообще не должно было быть в полуфинале, с треском из этого полуфинала вылетел. Справедливо

    05.05.2025

  • Chegevara.

    Локомотив, с выходом в финал, качественно сыграли. Салават то же не ударил в грязь лицом, шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, и это без Ливо.

    05.05.2025

  • Деметрио

    Пока... но думаю такой сенсации не будет.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    В твоей все может быть, а в реальном мире нет))

    05.05.2025

  • m33

    Салават ожидаемо оказался для Локо сладкой булочкой.

    05.05.2025

  • Скиталец

    Это зызнь, в ней все бывает)

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Так не бывает.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А ты сам слушаешь? Но пока не заметно, что есть толк)))

    05.05.2025

  • Скиталец

    Ярик в ожидании Танкограда. Сильнейший с запада с сильнейшим востока. Идем дальше:sunglasses:

    05.05.2025

  • Vaclav

    Кто бы сомневался.

    05.05.2025

  • Ydim

    Как же можно было Ак барсу отпустить Радулова.

    05.05.2025

  • Эдпитер

    Локо-Трактор - финал мечты

    05.05.2025

  • Скиталец

    Радио лучше слушай и то толку больше будет)))

    05.05.2025

  • Glaosen

    С Динамо реально придется тяжеловато, особенно если его там не окажется

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А ты хорош))))

    05.05.2025

  • marz

    Браво, Локомотив! Но в финале против Динамо будет сложнее.

    05.05.2025

  • Алексей А.

    Салават собрался и имел шансы, но Локо явно сильнее был..

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    С победой Локо. Отдохните перед Динамо, там вам придется попотеть!

    05.05.2025

  • Glaosen

    Спасибо, оперативно

    05.05.2025

  • VD44

    Молодцом Локо, заслуженно, удачи в финале!

    05.05.2025

  • Vitamin007

    тут кто виноват!? Молодцы Ярославль! Батя с Сыном порвали Уфу!

    05.05.2025

  • ToLkUnet

    Ну Динамо бьётся пока)

    05.05.2025

  • Glaosen

    У деда 2+2, исправьте

    05.05.2025

  • Скиталец

    Ярик со вторым выходом в финал. Салаватке не унывать, это всего лишь игра. Жизнь продолжается.

    05.05.2025

  • Деметрио

    У тебя т9 Трактор на соперника исправил? :rofl:

    05.05.2025

  • Rishat Gafarov

    Локомотив, с победой в серии! Салават Юлаев, спасибо за сезон! Вы лучшие! Эх! Если бы не травмы лидеров...

    05.05.2025

  • ToLkUnet

    Не зря брали

    05.05.2025

  • Деметрио

    Радулов 2+2, Сурин 2+1!!!! 38 лет и 18! Как отец с сыном в звене!

    05.05.2025

  • ToLkUnet

    С победой Локо, ждем соперника

    05.05.2025

  • антимодель

    Поздравляю болельщиков Локомотива с выходом в финал! Сплав опыта и молодости сегодня сделали игру. Салават Юлаев достойно бился. Но на сегодняшний день, объективно, Ярославль сильнее.

    05.05.2025

  • Войд

    Салават бился, но Локомотив объективно сильнее. Поздравляю ярославцев с финалом. Заслуженно.

    05.05.2025

  • Скиталец

    Тагильльский маньячила красавец! Радулов, супер топ:grimacing:

    05.05.2025

