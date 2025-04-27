«Салават Юлаев» победил «Локомотив», вратарь уфимцев Вязовой сделал два голевых паса

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:1.

У гостей забили Данил Алалыкин, Михаил Науменков и Александр Хмелевский. Единственная шайба хозяев на счету Рушана Рафикова.

Вратарь уфимцев Семен Вязовой сделал две результативные передачи.

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Ярославле 29 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Кубок Гагарина

1/2 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Алалыкин — 2 (Жаровский, Вязовой), 1:57 — 0:1. Рафиков — 2 (бол., Фрэз), 24:00 — 1:1. Науменков — 1 (Алалыкин, Ремпал), 53:24 — 1:2. Хмелевский — 6 (п.в., Вязовой), 59:39 — 1:3.

Вратари: Исаев (58:35 — 58:44, 59:04 — 59:39) — Вязовой.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (7+11+10) — 20 (10+1+9).

Судьи: Беляев, Ромасько.

27 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8105 зрителей.

Счет в серии: 0-1