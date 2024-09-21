«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в овертайме в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В основное время за клуб из Уфы забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо, а за ярославцев — Александр Елесин и Степан Никулин.
Победу «Салавату» принес гол Александра Хмелевского в овертайме.
«Салават Юлаев» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Локомотив» находится на первой строчке «Запада» с 11 баллами в 7 играх.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Елесин — 1 (Бут), 17:04 — 1:0. Никулин — 1 (Тесанов), 25:43 — 2:0. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Шаров), 41:14 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Тодд, Шаров), 53:07 — 2:2. Хмелевский — 4, 63:29 — 2:3.
Вратари: Исаев — Самонов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (6+9+10+2) — 27 (7+8+9+3).
Судьи: Акузовский, Метальников.
21 сентября. Ярославль. Арена-2000.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
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|5
|2
|3
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|9
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|21.09
|13:30
|
Сибирь – Спартак
|3 : 1
|21.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|1 : 0 Б
|21.09
|17:00
|
Торпедо – СКА
|3 : 4
|21.09
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|21.09
|17:00
|
Витязь – Барыс
|4 : 1
|21.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|3 : 1