«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в овертайме в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время за клуб из Уфы забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо, а за ярославцев — Александр Елесин и Степан Никулин.

Победу «Салавату» принес гол Александра Хмелевского в овертайме.

«Салават Юлаев» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Локомотив» находится на первой строчке «Запада» с 11 баллами в 7 играх.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Елесин — 1 (Бут), 17:04 — 1:0. Никулин — 1 (Тесанов), 25:43 — 2:0. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Шаров), 41:14 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Тодд, Шаров), 53:07 — 2:2. Хмелевский — 4, 63:29 — 2:3.

Вратари: Исаев — Самонов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (6+9+10+2) — 27 (7+8+9+3).

Судьи: Акузовский, Метальников.

21 сентября. Ярославль. Арена-2000.