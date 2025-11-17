«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляция пройдет на телеканале «Первый ярославский». В Башкортостане смотреть игру можно на телеканале БСТ (начало трансляции — в 21.00 по местному времени).
Железнодорожники набрали 38 очков в 27 матчах и занимают первое место в Западной конференции. Команда из Уфы с 22 очками в 25 играх располагается на девятой строчке «Востока».
Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|- : -