Сегодня, 16:00

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Боб Хартли, главный тренер «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Салават Юлаев

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляция пройдет на телеканале «Первый ярославский». В Башкортостане смотреть игру можно на телеканале БСТ (начало трансляции — в 21.00 по местному времени).

Железнодорожники набрали 38 очков в 27 матчах и занимают первое место в Западной конференции. Команда из Уфы с 22 очками в 25 играх располагается на девятой строчке «Востока».

Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 СКА 26 12 14 28
8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 15:30 Сибирь – Шанхай Дрэгонс - : -
17.11 19:00 Локомотив – Салават Юлаев - : -
17.11 19:30 Сочи – Барыс - : -
Все результаты / календарь

