«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»

«Локомотив» выиграл у «Салавата Юлаева» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей шайбы забрасывали Максим Осипов, Рушан Рафиков, Денис Алексеев и Алексей Марченко.

«Локо» набрал 83 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Салавата» 81 очко и четвертая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

Голы: Амиров — 9 (Кугрышев, Хохряков), 18:38 — 0:1. Осипов — 7 (Красковский), 23:09 — 1:1. Рафиков — 5 (Иванов, Марченко), 24:05 — 2:1. Алексеев — 14 (Красковский), 35:15 — 3:1. Марченко — 7 (бол., Красковский, Рафиков), 38:21 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Метсола (56:05 — 58:03).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (4+11+10) — 29 (6+11+12).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

27 февраля. Ярославль. «Арена-2000».