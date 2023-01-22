«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

На шайбы Данила Алалыкина и Григория Панина хозяева ответили точными бросками Ивана Чеховича, Максима Шалунова и Павла Красковского.

После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Алалыкин — 7 (бол., Мухамадуллин, Дроздов), 34:17 — 0:1. Чехович — 12 (Полунин), 37:49 — 1:1. Шалунов — 23 (бол., Березкин, Алексеев), 38:49 — 2:1. Красковский — 6 (Чехович, Полунин), 53:27 — 3:1. Панин — 4, 56:26 — 3:2.

Вратари: Исаев — Ежов (57:33).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (9+9+4) — 28 (8+8+12).

Судьи: Кочетов, Щенев.

22 января. Ярославль. Арена-2000. 6155 зрителей.