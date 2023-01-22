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Сегодня, 19:16

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Сергей Разин
корреспондент
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«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

На шайбы Данила Алалыкина и Григория Панина хозяева ответили точными бросками Ивана Чеховича, Максима Шалунова и Павла Красковского.

После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Алалыкин — 7 (бол., Мухамадуллин, Дроздов), 34:17 — 0:1. Чехович — 12 (Полунин), 37:49 — 1:1. Шалунов — 23 (бол., Березкин, Алексеев), 38:49 — 2:1. Красковский — 6 (Чехович, Полунин), 53:27 — 3:1. Панин — 4, 56:26 — 3:2.

Вратари: Исаев — Ежов (57:33).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (9+9+4) — 28 (8+8+12).

Судьи: Кочетов, Щенев.

22 января. Ярославль. Арена-2000. 6155 зрителей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
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1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Локомотив 55 32 23 72
4 Динамо М 54 32 22 72
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 53 26 27 60
7 Спартак 54 24 30 55
8 Северсталь 54 21 33 54
9 Динамо Мн 54 21 33 53
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 53 31 22 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Нефтехимик 54 25 29 53
9 Барыс 55 24 31 52
10 Амур 52 23 29 52
11 Трактор 53 22 31 52
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