«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся в матче Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в пятницу, 10 апреля. Игра будет проходить на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно будет следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime». В Ярославле трансляцию также будет вести канал «Первый ярославский», а в Уфе — «БСТ».

Команды проводят серию до четырех побед. Первая игра состоялась 8 апреля и завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0. Ярославцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс