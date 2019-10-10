«Локомотив» с минимальным счетом победил «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал «Сочи». Команда из Ярославля одержала минимальную победу со счетом 1:0.

«Локомотив» набрал 12 очков, но продолжает занимать предпоследнее место в Западной конференции. «Сочи» находится строчкой выше с 14 очками.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Каюмов — 3 (бол., Накладал, Алексеев), 53:12 — 1:0.

Вратари: Коновалов — Шикин (58:48).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 26 (6+12+8) — 25 (6+11+8).

Судьи: Букин, Гусев.

10 октября. Ярославль. «Арена-2000».

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