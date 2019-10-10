«Локомотив» с минимальным счетом победил «Сочи»
21:13
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал «Сочи». Команда из Ярославля одержала минимальную победу со счетом 1:0.
«Локомотив» набрал 12 очков, но продолжает занимать предпоследнее место в Западной конференции. «Сочи» находится строчкой выше с 14 очками.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Каюмов — 3 (бол., Накладал, Алексеев), 53:12 — 1:0.
Вратари: Коновалов — Шикин (58:48).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 26 (6+12+8) — 25 (6+11+8).
Судьи: Букин, Гусев.
10 октября. Ярославль. «Арена-2000».
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu