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«Локомотив» разгромил «Торпедо», Коновалов сыграл на ноль

21:16
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«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Торпедо» — 5:0. На ноль сыграл Илья Коновалов. Александр Полунин набрал 3 (2+1) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)

Голы: Черепанов — 4 (Аверин), 3:21 — 1:0. Полунин — 2 (Ткачев, Марков), 12:04 — 2:0. Ландер — 17 (Да Коста), 13:50 — 3:0. Полунин — 3 (Свитов, Рафиков), 19:50 — 4:0. Ткачев — 10 (Да Коста, Полунин), 24:05 — 5:0.

Вратари: Коновалов — Тихомиров (Линдбек, 20:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (13+10+10) — 22 (6+8+8).

Судьи: Акузовский, Беляев.

30 января. Ярославль. «Арена-2000».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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