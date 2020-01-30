«Локомотив» разгромил «Торпедо», Коновалов сыграл на ноль
21:16
«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Торпедо» — 5:0. На ноль сыграл Илья Коновалов. Александр Полунин набрал 3 (2+1) очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
Голы: Черепанов — 4 (Аверин), 3:21 — 1:0. Полунин — 2 (Ткачев, Марков), 12:04 — 2:0. Ландер — 17 (Да Коста), 13:50 — 3:0. Полунин — 3 (Свитов, Рафиков), 19:50 — 4:0. Ткачев — 10 (Да Коста, Полунин), 24:05 — 5:0.
Вратари: Коновалов — Тихомиров (Линдбек, 20:00).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 33 (13+10+10) — 22 (6+8+8).
Судьи: Акузовский, Беляев.
30 января. Ярославль. «Арена-2000».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...