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«Локомотив» разгромил «Куньлунь»

19:21
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«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Куньлунь» со счетом 5:0.

Для китайского клуба это четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Савченко — 4 (Ландер), 25:03 — 1:0. Кудрявцев — 13 (Каюмов, Алексеев), 27:30 — 2:0. Ильенко — 4 (Осипов, Рафиков), 35:19 — 3:0. Савченко — 5 (мен., Коваленко), 46:47 — 4:0. Каюмов — 12 (Коваленко, Алексеев), 51:26 — 5:0.

Вратари: Лазушин — Смит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (10+17+13) — 24 (6+8+10).

Судьи: Гржибик, Одиньш.

5 января. Ярославль. «Арена-2000».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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