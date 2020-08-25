«Локомотив» расторг контракты с Пайгиным и Сидоровым

«Локомотив» расторг действующие соглашения с защитниками Зиятом Пайгиным и Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба клуба.

Пайгин выступал за главную команду ярославского клуба с 2017 по 2018 год, Сидоров — в сезоне 2019/20.

В минувшем сезоне 25-летний Пайгин выступал за «Нефтехимик». В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил пять шайб и сделал семь результативных.

1 мая 2020 года, в первый день рынка свободных агентов, Пайгин вернулся в «Локомотив». Двусторонний контракт с неограниченно свободным агентом был подписан на два сезона.

23-летний Сидоров провел за «Локо» в прошедшем сезоне 21 матч и отметился 3 (1+2) очками. До этого он несколько лет выступал за «Ак Барс».