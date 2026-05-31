«Локомотив» расторг контракты с десятью хоккеистами

«Локомотив» расторг контракты с десятью игроками, сообщает пресс-служба КХЛ.

По соглашению сторон, расторгли контракты с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Алексеем Береглазовым, Александром Елесиным, Рушаном Рафиковым, Андреем Сергеевым, нападающими Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Артуром Каюмовым, Александром Полуниным, Максимом Шалуновым.

С 1 июня «Локомотив» может снова заключить соглашения с хоккеистами в качестве свободных агентов. Это позволит легально снизить их зарплату, чтобы новая сумма пошла в потолок зарплат. Такая возможность была у клуба до 31 мая.

По регламенту КХЛ, если просто переподписать контракт с хоккеистом с понижением зарплаты, то в потолке будет учитываться его условия старого контракта.

«Доходы хоккеистов в возрасте 21 года и старше, которые в период с 1 июня текущего года до 31 мая следующего года включительно расторгли старые контракты и подписали в этом же периоде новые контракты с одним и тем же клубом с уменьшением суммы заработной платы и (или) индивидуальных бонусов, учитываются в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба в соответствии с условиями старого контракта», — говорится в пункте 7.6 регламента КХЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max